Rugby-Spielerin (20) stirbt nach Tackling

Große Trauer um die englische Rugby-Spielerin Maddy Lawrence. Die 20-Jährige wurde bei einem Spiel ihrer „University of the West of England“ in Bristol bei einem Tackling schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. 18 Tage später erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Ihre Mannschaft trauert auf Instagram: „Wann immer sie lachte, konnte man nicht anders, als mit ihr zu lachen. Die gesamte UWE Bristol-Gemeinschaft ist zutiefst schockiert und traurig über den Tod unserer Studentin und talentierten Rugbyspielerin Maddy Lawrence.“ Auch der britische Rugby-Verband RFU sprach sein Beileid aus.

On behalf of everyone at the RFU, we extend our heartfelt sympathies to the family and friends of Maddy Lawrence. The thoughts of everyone in the game are with UWE Women's Rugby, their players, members and the wider rugby community.https://t.co/eTuUstOOHL