Rugby-Star (25) stirbt nach Autounfall

Die Rugyb-Welt trauert um einen ganz Großen! Für Sean Wainui, der für die All Blacks spielte, endete ein Autounfall tödlich. Der 25-Jährige hinterlässt seine Frau Paige und zwei kleine Kinder.

Die Polizei von Bay of Plenty in Neuseeland hatte am Montagmorgen vermeldet, dass ein Mann gegen 7.50 Uhr Ortszeit im McLaren Falls Park gegen einen Baum geprallt ist. Wie der neuseeländischen Tageszeitung "NZ Herald" durch Familienmitglieder bestätigt wurde, handelte es sich dabei um Sean Wainui, einem Weltklasse-Rugbyprofi und neuseeländischen Nationalspieler.

Wainui wurde durch seine zahlreichen Spielerfolge mit den Crusaders und den Chiefs weltbekannt. Im Juni dieses Jahres erzielte er fünf Versuche beim Super-Rugby-Transtasman-Sieg gegen die Waratahs und ging damit als der erste Spieler in die Geschichte des Super Rugby ein, dem dies gelang. Nun trauert die Sportwelt um Wainui, der vollkommen unerwartet verstorben ist.

We are heartbroken right now. Sean, you were an inspiration and will never be forgotten. We extend all of our strength and aroha to your friends and whānau. ????



Kia au tō moe. pic.twitter.com/R0o9fqgW6R