Russischer Turner provoziert mit Kriegs-Symbol

Skandal beim Turn-Weltcup im katarischen Doha: Der Turner Ivan Kuliak (20) trat mit einem Z auf der Brust an, das er sich vermutlich mit Tape aufgeklebt hatte. Der Buchstabe steht für den russischen Militäreinsatz in der Ukraine und ist auf Wladimir Putins Militär im Zuge der Invasion derzeit immer wieder auf Panzern und Kriegsfahrzeugen zu sehen. Viele Unterstützer des Krieges tragen Kleidung mit dem Buchstaben.

Der 20-jährige Russe Kuliak trug das Z sichtbar auf dem Brustbereich seines Jerseys wo sonst das Föderationen-Emblems ist. So wie bereits viele andere Sportverbände weltweit, verkündete auch der internationale Turnverband FIG, dass russische und belarussische Teilnehmer von künftigen Wettkämpfen ausgeschlossen werden – allerdings erst ab Montag.

So konnte der russische Turner am Wochenende noch mal seine Unterstützung für den Krieg bekräftigen und damit einen Eklat auslösen.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO