Saso bricht Rekord bei US-Open-Sieg

Die US Open haben mit Yuka Saso eine neue jüngste Gewinnerin.

Yuka Saso hat den Altersrekord bei den US Open der Golferinnen eingestellt und das Turnier in San Francisco am Sonntag im Alter von 19 Jahren, 11 Monaten und 17 Tagen gewonnen. Die Südkoreanerin Inbee Park hatte den Rekord als jüngste Siegerin in exakt dem gleichen Alter bei ihrem Sieg 2008 aufgestellt. Saso ist zudem die erste Golferin von den Philippinen, die ein Major gewann. Sie setzte sich im Stechen gegen Nasa Hataoka aus Japan durch.