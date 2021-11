Schreckliche Tragödie: Baby von Rugby-Star ertrunken

Der südafrikanische Rugby-Star Jannie du Plessis und seine Familie trauern um ihr jüngstes Mitglied. Der erst zehn Monate alte Sohn ist der Polizei zufolge im Pool ertrunken.

Die gesamte Rugby-Welt trauert mit ihrem Star Jannie du Plessis, der sein Kind in einer schrecklichen Tragödie verloren hat. Der zehn Monate alte Sohn, sei einem Polizeisprecher zufolge, den das "Times News Network" zitiert, in einem unbeaufsichtigten Moment in den Pool der Familie gefallen und ertrunken. Der Unfall trug sich demnach während der Feier anlässlich des 39. Geburtstags von du Plessis zu. Erst am vergangenen Sonntag (14. November) sei das Kind getauft worden.

Polizei warnt Eltern

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Das Ziel sei derzeit, den genauen Hergang zu rekonstruieren, der zu dem Schicksalsschlag führte. Die Beamten warnten zudem: "Die Polizei richtet an Eltern oder Erziehungsberechtigte von jungen Kindern den dringenden Appell, größere Vorsicht an den Tag zu legen, wenn sie in der Nähe von Gefahrenquellen spielen." Es sei von großer Wichtigkeit, Schwimmbecken abzusichern, wenn sie gerade nicht benutzt werden, heißt es weiter.

Rugby-Ikone Toks van der Linde schrieb: "Bitte betet für Jannie du Plessis und seine Familie. Mein Herz ist gebrochen." Und Rudolf Straeuli, Geschäftsführer der Lions, wo du Plessis bis zuletzt spielte, teilte mit: "Der Lions-Familie geht es nicht gut. Wir sind am Boden zerstört. Ich bin mir sicher, dass jeder verstehen kann, dass Jannie und seine Familie jetzt Ruhe brauchen, um diese Tragödie zu verarbeiten."

Du Plessis gilt als eine südafrikanische Rugby-Legende, spielte bis 2015 in der Nationalmannschaft und wurde 2007 Weltmeister.