Schubert enttäuscht mit Rang 7

Olympia-Hoffnung Jakob Schubert hat beim Kletter-Europacup in Klagenfurt enttäuscht - der 30-Jährige belegte nur Rang 7.

Für den dreifachen Kletter-Weltmeister Jakob Schubert hat es bei der Rückkehr auf die Wettkampfbühne eine Enttäuschung gegeben. Der 30-jährige Tiroler scheiterte beim Europacup in Klagenfurt schon im Semifinale und wurde Siebenter. Er verpasste die Abend-Session um eine Zone. Eine verpatzte Generalprobe vor dem Weltcup-Auftakt in einer Woche in Meiringen (SUI).

"Wertvolle Erfahrung für den Weltcupstart"

"Man muss die Tops holen und die Zonen schaffen, egal was geschraubt wird. Und das ist mir heute nicht gelungen", ärgert sich der dreifache Weltmeister nach den vier Semifinal-Aufgaben, die von ihm allesamt ungelöst blieben. Der Schwierigkeitsgrad seit auf Weltcupniveau gewesen, meinte der Olympia-Fixstarter. "So gesehen war es eine wertvolle Erfahrung für den Weltcup-Start nächste Woche", nimmt der Tiroler auch viel Positives aus Klagenfurt mit. Schubert und das KVÖ-Team reisen am Donnerstag zum ersten Boulder-Weltcup nach zwei Jahren Coronapause.