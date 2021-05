Keine Chance auf einen 'rot-weiß-roten' Sieg - Für Österreichs Schwimmer ist im Halbfinale Schluss.

Die österreichischen Schwimmer Bernhard Reitshammer und Christopher Rothbauer sind am Freitagabend in Budapest im EM-Halbfinale über 50 m Brust ausgeschieden. OSV-Rekordhalter Reitshammer verpasste den Einzug in das Finale der besten acht als Gesamt-14. in 27,44 Sekunden klar, er schlug in der exakt gleichen Zeit wie im Vorlauf an und blieb wieder elf Hundertstel über seiner Bestzeit. Rothbauer war in 27,80 als 16. und Halbfinal-Letzter noch deutlicher vom Aufstieg entfernt.

Heiko Gigler (22.) und Valentin Bayer (30.) waren am Vormittag ebenfalls im Brust-Sprint in den Vorläufen ausgeschieden, ebenso Cornelia Pammer (32.) über 100 m Kraul. Auch Lena Kreundl (29.) im 200-m-Lagen-Bewerb sowie die 200-m-Kraul-Frauenstaffel mit Pammer, Lena Opatril, Kreundl und Marlene Kahler als Gesamt-Zehnte hatten nicht den Aufstieg geschafft.