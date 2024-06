Alexandri-Duett gewann in Kanada Technik-Weltcup

Die Vorjahres-Weltmeisterinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben am Samstag in Markham in Kanada im Synchronschwimmen in der Technik-Kür einen weiteren Weltcupsieg gefeiert.

Die Schwestern präsentierten eine gute Woche vor Beginn der Belgrad-EM erstmals ihre Kür "We will rock you". Mit 248,3567 Punkten gewann das OSV-Duo hauchdünn vor den Kanadierinnen Audrey Lamothe/Jacqueline Simoneau (248,3350). Die Top Fünf lagen innerhalb von fünf Zählern. Auf ein Antreten in der für (den heutigen) Sonntag angesetzten freien Kür verzichteten die Alexandris zugunsten einer früheren Heimreise, geht es doch nach einigem Aufenthalt in Österreich schon in wenigen Tagen weiter nach Belgrad. Das erfolgt gemeinsam mit Schwester Vasiliki Alexandri. Die Solo-Athletin hatte nach einem gemeinsamen Türkei-Trainingslager auf den Kanada-Trip verzichtet.