Snooker-Ass Nüßle mit Auftaktsieg in England

Florian Nüßle hat sich bei seinem Auftakt-Match im ersten von drei World Snooker Tour Q School Events in Sheffield mit 4-3 gegen den Engländer Dylan Mitchell durchgesetzt.

Der 19-jährige in Salzburg lebende Steirer musste dabei die ersten beiden Frames an seinen Gegner abgeben, stellte aber postwendend mit Breaks von 57 im dritten und 63 im vierten Durchgang den 2-2 Gleichstand her. Im fünften Frame hatte Nüßle ebenfalls die Nase vorn und ging erstmals in Front, musste jedoch nach einer Clearance seines Gegners auf die Farben im folgenden Durchgang den erneuten Ausgleich hinnehmen.



Ein guter Start im entscheidenden Frame mit einem Break von 46 hätte für den regierenden Staatsmeister dann beinahe nicht gereicht. Nach einem verschossenen Pot Nüßles kam Mitchell noch einmal zurück und die Entscheidung fiel erst im Endspiel auf die Farben, wo der Steirer mit einem Cross-Double Pot auf Pink seinen Sieg endgültig fixierte.

Schlechter Start, Starkes Ende



„Ich bin zu Beginn überhaupt nicht gut reingekommen, habe einfache Fehler gemacht, einige Pressure Pots verschossen und habe mich in den ersten beiden Frames wie eingefroren gefühlt. Erst dann ist mein Spiel wirklich aufgegangen und mit den beiden Breaks war alles wieder in der Reihe“. „Der Sieg im fünften Frame war etwas glücklich wobei auch er im Frame darauf am Schluss mit Glück den Decider erzwungen hat. Dort war ich dann bereits gut am Weg, habe aber den Frame-Ball vergeben und es ist noch einmal knapp geworden“.



„Gott sei Dank war Pink nicht direkt lochbar für ihn und ich habe dann das Double perfekt getroffen. Alles in allem war das heute ein sehr langsamer Start mit einigen Ups and Downs von mir aber jetzt bin ich im Turnier angekommen und morgen sehen wir weiter“ freute sich Nüßle.

Nächster Gegner des Steirers ist am Sonntagabend um 19:00 Uhr Ortszeit (20:00 MESZ) mit Haydon Pinhey erneut ein Engländer.