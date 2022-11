Der Wiener Mensur Suljovic ist am Samstag in Wolverhampton mit einer 2:5-Niederlage gegen den Australier Simon Whitlock in den bis 20. November dauernden Grand Slam of Darts gestartet.

Weitere Gegner des 50-Jährigen im Aldersley Leisure Village in Pool B sind der Niederländer Danny Roppert und Christian Perez von den Philippinen. Die Top zwei steigen ins Achtelfinale auf. Es ist Suljovics vorletztes Turnier vor den Mitte Dezember in London stattfindenden Weltmeisterschaften.