Nach einem überraschenden 3:0-Sieg gegen Messina stehen die Welser Tischtennis-Asse im Endspiel der Europ Cups.

Die Tischtennis-Männer von SPG Wels stehen im Finale des Europe Cups. Die Oberösterreicher gewannen am Samstag in Varazdin ihr Semifinale gegen Messina unerwartet 3:0, wobei Frane Kojic, Andreas Levenko und Adam Szudi jeweils 3:2-Siege feierten. Levenko drehte nach Abwehr von zwei Matchbällen einen 0:2-, Szudi einen 1:2-Rückstand. Finalgegner ist noch am Samstag (19.00 Uhr) Pontoise.

Die Franzosen schalteten SV Mühlhausen mit 3:1 aus, wobei der Wiener Daniel Habesohn Quentin Robinot 0:3 und gegen Patrick Baum 1:3 unterlag. Helmut Giglmayer, Sportlicher Leiter von Wels, zog für den Vorjahressemifinalisten zufrieden Zwischenbilanz: "Wenn man bedenkt, dass wir im Dezember wegen Corona kurz vor dem Aus waren, mit dem Antreten der zweiten Mannschaft in der Champions League die Qualifikation für den Europe Cup geschafft haben - dann gleicht das einem Märchen."