Unser Tischtennis-Mixed-Duo kämpft um Gold

Robert Gardos und Sofia Polcanova stehen nach einem Fünfsatzkrimi-Sieg über die Deutschen Patrick Franziska/Annett Kaufmann im Mixed-Finale der Heim-EM in Linz.

Der Thriller um den Final-Einzug - ein Kampf auf Biegen und Brechen. Angefeuert von den begeisterten Fans in der TipsArena holten Gardos/Polcanova gegen das deutsche Weltklasse-Duo einen 1:2-Satzrückstand auf. Die Entscheidung im 5. Satz war an Spannung kaum zu überbieten: Drei Satzbälle wehrten die ÖTTV-Asse ab, ehe sie selbst ihren 4. Matchball zum 16:14 verwerteten und die Hände in die Höhe rissen. "Am Schluss ist es nur darum gegangen, wer bessere Nerven hat," jubelte Polcanova über den 3:2(8,-10,-12,9,14)-Sieg. Gardos: "Das war vielleicht unser bestes Spiel, wir können stolz sein!"

Am Freitag (21 Uhr) geht's um Gold

Das Finale gegen die spanische Paarung Alvaro Robles/Maria Xiao steigt am Freitag um 21 Uhr (ORF Sport+ live).

Am späten Freitagnachmittag hat Polcanova auch noch ihr Einzel-Zweitrundenspiel gegen die Ukrainerin Weronika Matjunina zu bestreiten. Die Titelverteidigerin geht mit einer bei diesen Titelkämpfen erreichten Bilanz von sieben Siegen bei keiner Niederlage in dieses Duell.

Mit Bernadette Szöcs (ROU) schaffte es Polcanova auch ins Doppel-Viertelfinale.