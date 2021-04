Viertelfinale: Fivers krachen auf Westwien

Die Fivers aus Margareten prallen auf SG Westwien. Weitere Duelle der "best of three"-Serien lauten Krems - Ferlach, Hard - Bärnbach/Köflach sowie Schwaz - Bregenz.

Das Viertelfinale der spusu Handballliga beschert den Fans u.a. das Stadtduell zwischen den Fivers Margareten und der SG Westwien. Es ist eine von vier "best of three"-Serien mit den Spielterminen 11./12., 14./15. und, falls nötig, 17./18. Mai, in denen sich weiters UHK Krems und SC Ferlach, HC Hard und die HSG Bärnbach/Köflach sowie Schwaz und Bregenz gegenüberstehen.

Während sich die Wiener Paarung von selbst ergab, konnten die ersten drei Teams nach dem Grunddurchgang ihren Gegner aussuchen. Titelverteidiger Krems entschied sich für die sechstplatzierten Ferlacher, Hard wählte die achtplatzierte HSG und Schwaz den Siebenten aus Bregenz. Krems, Hard, Schwaz und die Fivers waren nach der zweiten Saisonphase punktegleich ins "Ziel" gekommen, die "kleine" Tabelle des Quartetts entschied.