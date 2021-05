Vikings gewannen Krimi gegen Giants

Der Erfolgslauf der Vienna Vikings konnte auch nicht von den Grazer Giants gestoppt werden.

Mit Ach und Krach haben die Vienna Vikings am Samstag ihre weiße Weste in der österreichischen Football-Liga (AFL) behalten. In der ersten AFL-Partie vor Zuschauern in dieser Saison setzten sich die Wiener bei den Graz Giants 42:35 nach Verlängerung durch. Zur Halbzeit waren die Steirer mit 27:14 in Führung gelegen, erst danach kamen die Gäste auf Touren. Die Vikings haben nun nach fünf Spielen ebenso viele Siege auf dem Konto. Graz hält bei zwei Siegen und drei Niederlagen.