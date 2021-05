Weratschnig im Canadier-Einer EM-Achte

Die Kärntnerin Nadine Weratschnig hat am Sonntag bei den Wildwasser-Europameisterschaften im Kanu im Canadier-Einer Finalrang acht belegt.

Als Zehnte des Semifinales am Vormittag gerade noch in die Entscheidung gekommen, verpatzte die 23-Jährige ihren Finallauf mit 56 Strafsekunden und lag im Endeffekt 75,03 Sek. hinter der spanischen Siegerin Miren Lazkano. Am späteren Nachmittag ging es noch mit Corinna Kuhnle bzw. Matthias Weger in die Entscheidungen im Extreme-Slalom.

Kuhnle hatte am Samstag im Kajak-Einer EM-Gold geholt und damit ihre Chance auf eine Olympia-Nominierung gewahrt. Kommt aber die EM-18. Viktoria Wolffhardt beim Juni-Weltcup in Prag zumindest ins Semifinale, fährt sie nach Tokio. Im Kajak-Einer der Männer ist Felix Oschmautz nach EM-Rang sechs für die Spiele fix, Weratschnig hat das Canadier-Ticket sicher. Am Freitag hatte es durch Kuhnle, Wolffhardt und Antonia Oschmautz für den ÖKV Silber im Kajak-Teambewerb gegeben.