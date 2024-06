Am Grünen See: Helmut Marko kauft ehemaligen Gasthof

Motorsportchef Helmut Marko (81) plant ein touristisches Projekt am Grünen See in der Steiermark.

Red-Bull-Mastermind Helmut Marko erweitert seine Hotel-Aktivitäten: Nachdem ihm bereits das Schlossberg- und Augartenhotel in Graz gehören, hat er sich nun ein altes Gasthaus mit dem Namen "Grüner See" in Tragöß-St. Katharein (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) gekauft, wie "Kleine Zeitung" berichtet. Herr Marko, lässt Red Bull Mercedes die Flügel stutzen?

Marko schockt mit Corona-Outing Zuletzt lag das Gebäude mehrere Jahre brach. Die Helmut Marko GmbH hat um den Umbau des Gasthauses angesucht. Die Bauverhandlung war im Juni. Es soll um "hochqualitative Gästeeinheiten", sagt Bürgermeister Hubert Zinner gegenüber "Kleine Zeitung", betont aber, dass er Marko nichts Konkretes über das Projekt vorwegnehmen wolle. Der Grüne See ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Obersteiermark. © Getty Images × Der Grüne See liegt in der Obersteiermark und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der Schmelzwassersee ist wegen seiner Farbe berühmt und gewann bei "Neun Plätze, neun Schätze" den ersten Platz.