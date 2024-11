Freund von Michael Schumacher packt über Gina-Marias Hochzeit aus

Im Sommer heiratete Gina-Maria Schumacher ihren auf Mallorca ihren Iain. Seitdem kursieren unzählige Gerüchte ob Vater Michael auf dem Privatanwesen der Familie vor Ort war. Nun packt ein Freund Schumachers aus.

War Michael Schumacher dabei oder nicht? Diese Frage stellten sich viele Leute nach der Traumhochzeit seiner Gina-Maria am Privatanwesen auf Mallorca. Einige Gäste berichteten damals, wie er kommuniziert habe, erzählten, was sie vermeintlich gesehen haben. Nun hat ein enger Freund der Formel-1-Ikone, über dessen Gesundheitszustand seit seinem folgenschweren Ski-Unfall in Meribel 2013 gerätselt wird, ausgepackt, was bei der Hochzeit tatsächlich geschehen ist.

Gegenüber "Flashscore" berichtet Kumpel und Ex-Teamkollege Johnny Herbert, dass die Sicherheitsvorkehrungen bei der Hochzeit extrem hoch waren. Angeblich soll es für Gäste sogar ein Handy-Verbot gegeben haben. Bilder und Videos von dem schönsten Tag der Schumi-Tochter gibt es demnach nur wenige. Die meisten hat die 27-Jährige via Instagram selbst geteilt.

Lesen Sie auch Neue Liebesfotos von Schumacher aufgetaucht Ganz viel Schumacher-Liebe.

Ex-Schumi-Kollege weist alle Gerüchte zurück

Der 60-Jährige wütet über die Gerüchte, die kursieren. Bezeichnet alles als "1A-Fake-News". Er stellt klar, dass die Familie Michael weiter schützen wird: "Es wird immer ein geschlossener Laden bleiben. Die letzten Gerüchte besagen, dass er bei der Hochzeit seiner Tochter war."

Allerdings behält das Interview einen bitteren Beigeschmack. Denn eine Aussage belegt, dass der ehemalige Rennfahrer gar nicht weiß, was geschehen ist. "So wie ich das verstehe, waren das alles Lügen."

Insidern zufolge soll der Brite seit dem Unfall der Kontakt zu seinen ehemaligen PS-Kumpels untersagt sein. Dennoch äußerte er sich bereits mehrfach über den Zustand von Schumacher. Weder auf dem eigens umgebauten Anwesen am Genfer See, noch auf Mallorca war Herbert jemals geladen. Wohl auch deshalb, weil er sehr gerne in Medien Sachen ausplaudert, selbst wenn er nicht dabei war.