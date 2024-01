"Ich habe jeden Tag geweint": Thierry Henry kämpfte mit Depressionen

Arsenal-Legende Thierry Henry hat zugegeben, dass er während seiner gesamten Karriere unter Depressionen litt. Dank seiner Familie geht es ihm heute besser.

Obwohl er einer der besten Fußballer alles Zeiten ist und viele Titel gewonnen hat - darunter die Weltmeisterschaft 1998 mit Frankreich, zwei Premier-League-Titel mit Arsenal und die Champions League mit Barcelona - hatte Henry mit Zweifeln und mentalen Dämonen zu kämpfen. Das sei dem 46-Jährigen vor allem während der Corona-Pandemie klar geworden, als er fast jeden Tag geweint habe. "Während meiner gesamten Karriere und seit meiner Geburt muss ich an Depressionen gelitten haben. Habe ich es gewusst? Nein. Habe ich etwas dagegen unternommen? Nein. Aber ich habe mich auf eine bestimmte Art und Weise angepasst. Ich habe sehr lange Zeit gelogen, weil die Gesellschaft nicht bereit war, zu hören, was ich zu sagen hatte ", erzählte Henry im Podcast "The diary of a CEO".

Darüber hinaus enthüllt der Franzose, dass er besonders als Trainer des Major-League-Soccer-Klubs Montreal Impact eine schwierige Zeit durchlebte. "Alles kam auf einmal. Ich war in Montreal isoliert, und es war hart, meine Kinder ein Jahr lang nicht sehen zu können", berichtete der heutige U21-Nationaltrainer Frankreichs. Während dieser Zeit habe er fast jeden Tag ohne Grund geweint. "Die Tränen kamen von allein. Warum, weiß ich nicht, aber vielleicht waren sie schon sehr lange dort." Von seinem Job in Montreal trat Henry 2021 der Familie zuliebe zurück . "Zum ersten Mal fühlte ich mich menschlich", erklärte der Ex-Stürmer.

Keine harmonischen Kindheitserinnerungen

Der ehemalige französische Nationalspieler brachte die Depressionen mit seiner Kindheit in Verbindung. Henry hatte eine schwierige Beziehung mit seinem Vater, der seine Leistungen immer sehr kritisch bewertete. Diese Kritik habe einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen. "Er war manchmal sehr wählerisch, was meine Leistungen als Spieler anging", erzählte Henry. "Als kleiner Junge hieß es immer: 'Das hast du nicht gut gemacht'. Wenn man das öfter hört, bleibt das natürlich hängen."