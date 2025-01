Messi-Affäre: JETZT spricht Reporterin Klartext

Die argentinische Sportreporterin Sofi Martinez äußerte sich öffentlich zu den Gerüchten, dass sie und Fußball-Superstar Lionel Messi eine geheime Affäre führen würden.

Kicker-Ikone Lionel Messi und Jugendliebe Antonela Roccuzzo (36) sind DAS Traumpaar der Fußball-Welt schlechthin. Seit 2007 sollen die beiden bereits ein Paar sein. 2017 gaben sie einander das "Ja-Wort". Die drei Söhne Thiago (12), Mateo (9) und Ciro (6) machen das Liebesglück perfekt. Seit einiger Zeit gibt es allerdings Gerüchte um eine angebliche Affäre zwischen Messi und der argentinischen Sportreporterin Sofi Martinez, die das Bild der "idealen Bilderbuchfamilie" ins Wanken geraten lassen.

WM-Interview Grund für Spekulationen

Es war ein emotionales Interview nach der WM 2022, das die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. Damals kürte sich der Inter-Miami-Profi mit Argentinien zum Weltmeister. Martinez bekam im Anschluss daran die Chance, sich mit dem 37-Jährigen zu unterhalten. Was Zuschauern dabei auffiel waren vermeintlich flirtende Blicke die Messi seiner Interviewpartnerin zugeworfen haben soll. Fans schlossen deshalb auf eine geheime Affäre zwischen Messi und Martinez.

Während der Ex-Barcelona-Superstar und Ehefrau Antonela sich bislang noch nicht zu den hartnäckigen Gerüchten geäußert hatten, sprach Martinez nun Klartext. Die Spekulationen seien "lächerlich", erklärte die Südamerikanerin dem argentinischen Sender Telefe. "Wenn man im Rampenlicht steht, bringt das oft auch Dinge mit sich, die weniger schön sind. Meine Familie leidet sehr darunter", so Martinez. "Es war absurd. Die Leute interpretierten Dinge hinein, die nicht existieren. Wie schaut er sie an? - solche Kommentare tauchten immer häufiger auf. Ich war gefangen in einer Situation, die völlig erfunden war." Auf ein Messi-Statement wartet man weiterhin.