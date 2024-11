Mike Tyson vs. Jake Paul: So sehen Sie den Boxkampf des Jahres

In der Nacht vom 15. auf den 16. November 2024 (ab 2 Uhr) steigt im AT&T Stadium in Arlington (Texas) der Boxkampf des Jahres: Influencer Jake Paul fordert Legende Mike Tyson heraus. So sehen Sie das Mega-Boxevent mitten in der Nacht live.

Wer hätte das gedacht? Box-Legende Mike Tyson steigt in der Nacht von Freitag auf Samstag, mit 58 Jahren noch einmal in den Ring! Sein Gegner: Der 31 Jahre jüngere Jake Paul (27) Influencer und seit 2020 als Profiboxer unterwegs. Der Fight zwischen "Iron Mike" und "El Gallo de Dorado" (Deutsch: "Der goldene Hahn") wird ein echtes Highlight – aber Achtung: Zu sehen gibt's den Mega-Kampf weder im Free-TV noch bei Sport-Streaming-Anbieter wie Sky oder DAZN. Netflix zeigt den Mega-Fight live Netflix hat sich die exklusiven Rechte am Kampf des Jahres gesichert. Aber: Wer das Spektakel sehen will, braucht Ausdauer – denn der Hauptkampf startet erst gegen 5 Uhr morgens! Frühaufsteher oder Nachteulen, die das komplette Event erleben wollen, können schon ab 2 Uhr live einschalten. Das Beste: Für alle Netflix-Abonnent gibt’s den Fight ohne Extrakosten. Und damit auch wirklich niemand den Kracher verpasst, bietet der Streaming-Gigant eine Erinnerungsfunktion an. Also: Popcorn bereitstellen, Wecker stellen – dieses Box-Event darfst du nicht verpassen! Tyson verpasst Paul Ohrfeige Bereits vor dem Kampf sind Gemüter deutlich erhitzt. Denn direkt nach dem offiziellen Wiegen eskalierte die Situation: Paul sorgt für einen Skandal-Moment, als er auf allen Vieren auf Tyson zukrabbelt und ihm provokant auf den Fuß steigt. Die Reaktion? Eine krachende Ohrfeige von der 58-jährigen Boxlegende! Das Publikum tobt, Tysons Team muss ihn zurückhalten, während Paul mit einer wilden Ansage Öl ins Feuer gießt: „Jetzt ist es persönlich! Er wird das büßen!“