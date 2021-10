Schiene ade! Hirscher feiert sein 'Geschenk'

Freudige Neuigkeiten bei "Ski-Pensionist" Marcel Hirscher! Der ehemalige ÖSV-Superstar ist nun endlich seine Beinschiene losgeworden.

"Was für ein Geschenk! Endlich wieder auf zwei Beinen unterwegs!", postet ein sichtlich glücklicher Marcel Hirscher seine Bergwanderung auf Instagram. Die lästige Schiene am Bein ist nun ab - der Heilungsprozess schreitet offenbar gut voran. Seit seinem Motorrad-Sturz bei der Enduro-Rallye in Rumänien Mitte August war der 32-Jährige auf die Schiene angewiesen, der Annaberger brach sich den Knöchel.

Entspannung in der Natur ist nach dem Trubel der letzten Tage wohl eine gute Möglichkeit sich zusätzlich zu regenerieren. Zuletzt präsentierte der achtfache Weltcup-Sieger seine eigene Ski-Marke "Van Deer". Als neuer Ausrüster am Markt will Hirscher hoch hinaus. "Dieser Ski wird Weltcuprennen gewinnen", tönte der gewohnt ambitionierte Ex-Skiläufer.