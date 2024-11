× Thomas Muster: Pokal-Auktion bringt 244.500 Euro

Trophäen-Versteigerung der ehemaligen Tennis-Nr. 1 bringen sensationelles Ergebnis.

Das Ziel von Thomas Muster, seine zunächst bei einer Ausstellung in der Wiener Stadthalle präsentierten Pokale zu einem hohen Preis zu versteigern, ist erreicht. Insgesamt 15 Exponate aus der Siegestrophäen-Sammlung des früheren Tennis-Weltranglisten-Ersten erreichten bei einer Auktion auf der Plattform "Aurena" zugunsten von "Licht ins Dunkel" nicht weniger als 244.500 Euro und werden der Aktion "Ö3 Weihnachtswunder" übergeben.

French-Open-Trophäe erzielt höchsten Preis

© Gepa ×

Das Geld wird im Soforthilfefonds und damit Familien in Not zugutekommen. Erst am letzten Tag der Versteigerung erreichten die Exponate die hohe Summe im Minutentakt. "Ein sensationelles Ergebnis, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Mein Ziel war es, die höchste Einzelspende bis dato zu übertreffen, aber dass es nun mehr als doppelt so viel wurde, übertrifft alle Erwartungen", freute sich der French-Open-Sieger 1995. Diese Trophäe erzielte übrigens wie erwartet den höchsten Preis, der allerdings (noch) nicht bekanntgegeben wurde. Die Pokale werden am Tag der Gala für Licht ins Dunkel am 15. November persönlich an die neuen Besitzer übergeben.

Spendensumme geht an "Licht ins Dunkel"

Herwig Straka als Direktor des Wiener Stadthallenturniers war ebenso hocherfreut. "Es war mit Sicherheit keine einfache und sehr emotionale Entscheidung für Thomas, seine größten Trophäen abzugeben, aber wenn man sich die erzielte Spendensumme ansieht, war sie goldrichtig", sagte Straka. Pius Strobl als ORF-Leiter für Licht ins Dunkel bedankte sich herzlich bei Muster und bei Aurena für den Verzicht auf die. "Dieses Engagement ist ein starkes Zeichen der Solidarität mit Familien in Not, die wir mit dieser tollen Spendensumme unterstützen können", so Strobl.