Hubert Matt stürzte bei Bauarbeiten vom zweiten Stock und starb noch an der Unglücksstelle.

Die Ski-Familie Matt trauert. Wie die Gemeinde Flirsch am Arlberg bestätigte, verunglückte Hubert Matt (65) am Donnerstagabend bei Bauarbeiten. Der Vater von den Medaillengewinnern Mario, Michael (jeweils Ski Alpin) und Andreas (Skicross) stürzte von einem Balkon im zweiten Stock und starb noch an der Unglücksstelle.

© GEPA ×

Die Familie Matt

Gegen 17.50 Uhr hörte Sohn Andreas einen dumpfen Aufprall auf der Rückseite des Hauses und fand dort seinen Vater regungslos am Boden liegen. Der ehemalige Skicross-Fahrer verständigte umgehend die Rettungskräfte – der 65-Jährige verstarb aber noch vor Ort.

Es ist nicht das erste Drama um die Familie Matt. 2014 wurde die Tischlerei von Hubert Matt bei einem Brand schwer beschädigt.