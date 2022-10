Nachdem sie mit seinen Rolex-Uhren durchbrannte, nahm er ihre Luxustaschen in Geiselhaft.

Italien. Die italienische Fußball-Legende Francesco Totti (46) und das Ex-Showgirl Ilary Blasi (41) liefern sich nach 17 Jahren Ehe eine erbitterte Scheidungsschlacht. Totti behauptet in der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera", dass ihn seine Frau betrogen und beklaut habe. "Ihr Vater hat den Safe ausgeräumt", so der Ex-Fußballer. Seine Rolex-Sammlung sei samt Kartons und Garantien futsch. Totti gibt sich trotzig: "Ich habe ihre Handtaschen versteckt und hoffe auf einen Austausch."

Blasi schweigt bisher zu den Vorwürfen. Sie zeigte sich kürzlich aber hämisch grinsend vor einem "Rolex"-Shop. Totti kontert und postete erstmals ein Video mit seiner Neuen.

Tottis neue Flamme ist die 34-jährige Floristin Noemi Bocchi. Sie feierte mit ihm im Restaurant Jerò. Die beiden sollen laut italienischen Tageszeitungen im Norden Roms nur wenige Minuten voneinander entfernt leben und bereits überlegen zusammenzuziehen.

Doch zunächst geht es im Rosenkrieg mit seiner Ex in eine weitere Runde: In einer Anhörung vor einem Zivilgericht ist heute das Gerangel um Uhren, Schuhe und Taschen das Thema.