Tennis-Star verlor bei Not-OP beinahe Hoden

Andrey Rublev kehrte nach einer Not-Operation wieder zurück auf den Tennisplatz.

Der russische Tennis-Profi Andrey Rublev ist beim ATP-Turnier in Basel zurück auf den Tennisplatz gekehrt. Mühelos gewann er mit 6:3, 6:2 gegen Nuno Borges und steht damit im Achtelfinale. Doch beim 27-Jährigen ist längst nicht alles eitel Wonne, blickt er doch auf äußerst turbulente Wochen zurück. Der 27-Jährige musste sich vor kurzer Zeit nämlich einer Not-OP unterziehen, die beinahe zu einer Hodenamputation geführt hätte.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, litt Rublev nach seinem US Open-Aus unter plötzlichen und heftigen Schmerzen im Genitalbereich. "Ich habe fast mein Ei verloren", beschrieb er jetzt die damalige Situation. Die Ärzte hätten ihn darüber aufgeklärt, dass bloß fünf bis sechs Stunden Zeit blieben, um zu handeln - andernfalls wäre eine Amputation unumgänglich gewesen.

Die Operation in einem Krankenhaus in Barcelona dauerte mehrere Stunden und verhinderte zum Glück das Allerschlimmste. "Das Letzte, was ich vor der Operation getan habe, war, das Dokument zu unterschreiben, in dem ich einer Amputation meines Hodens zugestimmt habe“, so Rublev. Nur wenige Wochen später kann er sich wieder voll und ganz auf das tun, was er am besten kann: Tennis spielen.