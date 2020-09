Der Weltranglisten-Erste hat sich souverän mit 6:7(5),6:3,6:4,6:2 gegen den Briten Kyle Edmund durchgesetzt und zog in die dritte Runde ein.

Nach dem Verlust des ersten Satzes hat sich der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic bei den US Open souverän mit 6:7(5),6:3,6:4,6:2 gegen den Briten Kyle Edmund durchgesetzt. Der Serbe bekommt es in der dritten Runde des Grand-Slam-Turniers mit dem Deutschen Jan-Lennard Struff zu tun. Es ist die Neuauflage des vorwöchigen Viertelfinales beim New-York-Turnier, das Djokovic gewann.

Damit setzt der "Djoker" seine beeindruckende Siegesserie fort. Der Serbe ist nicht nur seit 25 Matches ungeschlagen, sondern hat auch noch keines in diesem Jahr verloren. Die letzten zwei Spiele, in denen er eine Niederlage einstecken musste, waren im November 2019 gegen Roger Federer und Dominic Thiem. Letzterem kann er bei den US Open frühestens im Finale begegnen.



Alexander Zverev erreichte am Mittwoch die nächste Runde nach einem 7:5,6:7(8),6:3,6:1 gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima. Der Weltranglisten-Siebente verwertete seinen zweiten Matchball, der Deutsche trifft nun im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale auf den Franzosen Adrian Mannarino. Der als Nummer sieben gesetzte Belgier David Goffin warf den Südafrikaner Lloyd Harris mit 7:6(6),4:6,6:1,6:4 aus dem Bewerb.



Bei den Frauen hatte die als Nummer sechs gesetzte Tschechin Petra Kvitova gegen die Ukrainerin Katerina Koslowa im ersten Satz zu kämpfen, siegte aber schließlich 7:6(3),6:2. Die Kroatin Petra Martic kam mit einem 6:3,6:4 gegen die Ukrainerin Katerina Bondarenko weiter, ausgeschieden ist die Tschechin Marketa Vondrousova mit einem klaren 1:6,2:6 gegen die Weißrussin Alexandra Sasnowitsch.