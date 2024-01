Halbfinale: Djokovic und Gauff schaffen den Einzug

Novak Djokovic hat bei den Australian Open 2024 im Duell gegen Taylor Fritz das Halbfinale erreicht. Der Weltranglistenerste peilt in Melbourne seinen insgesamt 25. Grand-Slam-Titel an. Erste Frauen-Halbfinalistin ist US-Open-Siegerin Coco Gauff.

Der Tennis-Star zog heute mit einem 7:6(3),4:6,6:2,6:3-Erfolg über den US-Amerikaner Taylor Fritz als erster Akteur ins Halbfinale der Australian Open ein. Dort wartet auf den zehnfachen Melbourne-Champion entweder der Südtiroler Jannik Sinner oder der Russe Andrej Rublew.

Erster Matchball

Der 36-jährige Serbe ließ zunächst 15 Breakchancen ungenutzt verstreichen, bis er sich doch noch nach 3:45 Stunden dursetzten konnte und seinen ersten Matchball erzielte. Für den US-Amerikaner war es die neunte Niederlage in neun Partien im direkten Duellen gegen Djoker.

30 Grad im Schatten

Leicht machte es der 26-Jährige dem Favoriten aber nicht. Schon das erste Spiel des Matches ging neunmal über Einstand und dauerte 16 Minuten. Djokovic, der angesichts der knapp 30 Grad im Schatten in der Rod Laver Arena teilweise entkräftet wirkte, sagte: "In den ersten zwei Sätzen habe ich sehr gelitten." Schlussendlich feierte der Titelverteidiger seinen 33. Matchsieg in Folge.

Hart umkämpft

Der erste Satz war stark umkämpft. Fritz musste schon im ersten, über 16 Minuten laufenden, Game drei Breakbälle abwehren. Beim Stand von 6:5 ließ dann der 26-Jährige selbst zwei Break- und zugleich Satzbälle aus. Im Tiebreak hatte Djokovic mit 7:3 klar das bessere Ende, der Satz dauerte fast so lange wie ein gesamtes Fußball-Match. Fritz ließ sich dadurch nicht aus der Bahn werfen und legte mit einem frühen Break zum 1:0 den Grundstein für den Gewinn des zweiten Durchgangs.

Im 3. Satz nahm Djokovic seinem Gegner zum 2:0 erstmals den Aufschlag ab und führte damit die Vorentscheidung herbei. Im vierten Satz gelang ihm ein Break zum 4:2 und nach einem unmittelbaren Rebreak ein weiteres zum 5:3. Im Interview auf dem Court meint Djokovic: "Er hat gut serviert und die Bälle nahe an die Linien gespielt. Ich war in den meisten Ballwechseln in der Defensive und hatte Mühe mit dem Timing. Dazu die Hitze. Es war physisch und mental herausfordernd."

Gauff im Halbfinale

Coco Gauff musste gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk hart kämpfen, ehe der 7:6(6), 6:7(3), 6:2-Erfolg in der Tasche war. Die 19-jährige US-Amerikanerin verwandelte erst nach 3:08 Stunden ihren ersten Matchball. Gauff sagt anschließend: "Ich bin sehr stolz darauf, dass ich alles auf dem Platz gelassen habe. Gegen Marta ist es immer schwer." Kostjuk begann im ersten Grand-Slam-Viertelfinale ihrer Karriere furios und zog schnell auf 5:1 davon. Doch Gauff, die vor den Australian Open bereits das WTA-Turnier in Auckland gewonnen hatte, kämpfte sich zurück. Die US-Amerikanerin wehrte zwei Satzbälle ab und holte sich den ersten Durchgang im Tiebreak.

Auch im zweiten Satz schenkten sich beide nichts. Beim Stand von 5:4 schlug Gauff bereits zum Matchgewinn auf. Doch Kostjuk kämpfte sich zurück und schaffte im Tiebreak den Satzausgleich. Danach ging der Ukrainerin die Kraft aus, Gauff zog im Entscheidungssatz schnell davon und ist im Jahr 2024 weiter ungeschlagen. Die Weltranglistenvierte bekommt es nun am Donnerstag entweder mit Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus oder der Tschechin Barbora Krejcikova zu tun.