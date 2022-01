Hatte Djokovic gefälschte Corona-Tests?

Um Novak Djokovic und sein mögliches Antreten bei den Australien Open kehrt keine Ruhe ein. Jetzt sollen auch die PCR-Tests gefälscht sein.

Bereits einen Tag zuvor wurde bekannt, dass der serbische Tennis-Superstar bei seinen Angaben zur Einreise falsche Angaben gemacht hatte. Jetzt soll auch der positive Corona-Test, der eigentlich Djokovic die Einreise nach Australien erleichtern sollte, gefälscht worden sein.

Wie der "Spiegel" berichtet, soll der Serbe nämlich erst am 26. Dezember positiv auf das Virus getestet worden sein, und nicht von ihm angegeben am 16. Dezember. Der Spiegel durchforstete die von den Anwälten eingereichten Dokumente für die Gerichtsverhandlung Djokovics und fanden dabei einige Ungereimtheiten. Der QR-Code des angeblich positiven Tests zeigte bei der Scannung "Test Result Negative". Erst einige Stunden später zeigte der Test ein positives Ergebnis an. Ob Panne oder Manipulation kann natürlich nicht nachgewiesen werden.

Eine weitere Ungereimtheit gibt es auch bei den Testnummern. So ist die Nummer des am 16. Dezember durchgeführten Tests um 50.000 Stellen höher als der am 22. Dezember durchgeführte negative Test. Zudem wurden zwischen dem 22. und 26. Dezember rund 50.000 Corona-Tests durchgeführt. Der "Spiegel" kommt zu dem Schluss, dass das positive Ergebnis wohl am 26.Dezember zustande kam, und nicht am 16.Dezember, wie ursprünglich behauptet.