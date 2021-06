Nach seinem Aus schießt Daniil Medwedew scharf in Richtung der Organisatoren.

"Wir haben mehr Fans in Roland Garros als im Vorjahr, wir haben Amazon - und bekommen 15 Prozent weniger Preisgeld", wütete Daniil Medwedew nach dem Viertelfinal-Aus gegen Stefanos Tsitsipas. Der Russe richtete den Veranstaltern auf der Pressekonferenz aus: "Wo ist das Geld von Amazon?"

Hintergrund: Das Duell mit Tsitsipas fand in der Night Session statt, wo wegen Ausgangsbeschränkungen in Paris keine Fans erlaubt sind. Amazon hatte sich die Übertragungsrechte aller zehn Night Sessions gesichert. Während Stars wie Rafael Nadal & Co. nicht zu später Stunde ranmussten, wurde Medwedew dieser Wunsch nicht gewährt. Der Vorwurf des 25-Jährigen: "Roland Garros hat Amazon den Leuten vorgezogen!"