Hoppla! Djokovic stolpert in Brisbane über Nr. 293 der Welt

Novak Djokovic erleidet beim ATP-Tennisturnier in Brisbane einen herben Rückschlag.

Für den Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic war beim ATP-Tennisturnier in Brisbane bereits im Viertelfinale Endstation. Der Serbe unterlag eine Woche vor dem ersten Tennis-Höhepunkt des Jahres – den Australian Open (12. bis 26. Jänner )– dem US-Amerikaner Reilly Opelka (ATP-293.) in der Runde der letzten acht mit 6:7(6),3:6.

Besonders bitter: Der 37-Jährige erspielte sich dabei im ganzen Spiel nur eine, letztlich nicht genutzte Breakchance. Dabei wollte sich „Djoker“ in der neuen Saison mit Startrainer Andy Murray an seine Seite von seiner besten Form präsentieren. Es war das erste Duell der beiden. Der 2,11 m große Opelka steht nur per „protected ranking“ im Hauptfeld.