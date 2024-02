Ofner verbesserte sich trotz Niederlagen in Weltrangliste

Sebastian Ofner hat trotz drei Auftaktniederlagen bei seinen jüngsten drei Turnierteilnahmen in der Tennis-Weltrangliste am Montag einen Schritt nach vor gemacht.

Der 27-jährige Steirer, der diese Woche in Rio de Janeiro sein Glück versucht (Auftakt-Gegner ist in der Nacht zum Dienstag der Spanier Jaume Munar), kletterte um eine Position auf Rang 37. Besser war er zuvor nie klassiert (allerdings war er auch schon vor den Australian Open in Jänner Nr. 37).

Über ein neues Allzeit-Hoch durfte sich Jurij Rodionov freuen, der jetzt die Nummer 87 der Welt ist. Dominic Thiem verbesserte sich vom 90. auf den 89. Rang, bleibt allerdings drittbester Österreicher.

Djokovic-Bezwinger Jannik Sinner auf Platz 3

Im Spitzenfeld schaffte der Südtiroler Jannik Sinner mit seinem Titelgewinn in Rotterdam erstmals den Sprung auf Rang drei, er überholte den Russen Daniil Medwedew. Nummer 1 bleibt Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (SRB) vor Carlos Alcaraz (ESP).