Tennis-Ass Thiem kennt seinen nächsten Gegner

Dominic Thiem, der nun auch ohne Wildcard ins Hauptfeld gerutscht ist, trifft beim ATP250-Turnier in München auf einen Qualifikanten.

Dies ergab die Auslosung für das mit 651.865 Euro dotierte Sandplatz-Turnier. Sollte sich der Ex-Weltranglisten-Dritte durchsetzen, bekommt er es mit dem als Nummer 3 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz zu tun.

Ebenfalls im Hauptbewerb steht Jurij Rodionov, der am Samstag noch beim Challenger in Madrid im Halbfinaleinsatz war. Der Niederösterreicher spielt in der ersten Runde zum insgesamt dritten Mal gegen den Australier Aleksandar Vukic. Für beide gab es bisher auf Challengerniveau je einen Sieg. Sollte Rodionov diese Hürde meistern, dann hat er den topgesetzten Alexander Zverev zum Gegner. Mit Holger Rune (DEN-2) ist ein zweiter Top-Ten-Spieler bei den BMW Open am Start.

Thiem hofft in München auf seinen zweiten Sieg in diesem Jahr in einem Match auf der ATP Tour. Das ist ihm bisher nur in Estoril gelungen, vergangene Woche scheiterte er in der ersten Qualifikationsrunde in Monte Carlo. Der Ex-US-Open-Sieger tritt zum vierten Mal in Bayern an, das Finale 2016 ist sein herausragendes Ergebnis dort. Rodionov ist erstmals im Hauptbewerb von München dabei.