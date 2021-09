Jubel-Show: Frau 'ext' zwei Bier und wird zum Hit

Bei dem Drittrundenmatch der US Open zwischen Félix Auger-Aliassime und Roberto Bautista Agut ist eine hübsche Frau im Publikum der heimliche Star. Sie 'ext' zwei Bier auf der Videowall.

Eine wahre Jubel-Show bietet eine blonde Frau bei den US Open! In der Nacht auf Sonntag schlägt der Kanadier Félix Auger-Aliassime den spanischen Routinier Roberto Bautista Agut nach einem Vier-Stunden-Krimi in fünf Sätzen. Der eigentliche Star war aber eine Frau im Publikum! Als sie von den TV-Kameras auf die Videowall projiziert wurde, zeigte sie wie trinkfest sie ist und trank ihren voll gefüllten Bier-Becher komplett leer.

Wenig später dann die nächste "Trink-auf-ex-Aktion" von ihr. Die Kamera erwischte den Tennis-Fan erneut. Weil sie selbst wohl kein Getränk mehr hatte, nahm sie kurzerhand das Bier ihrer Begleitung und kippte auch diesen Becher in wenigen Sekunden hinunter. Im Publikum gab es kein Halten mehr. Die Masse jubelte und auch die US-Kommentatoren zeigten sich beeindruckt.

Der Clip wurde freilich ein Hit im Netz. Möglicherweise wird man die begeisterte Frau bei den US Open noch öfters im Stadion sehen ...