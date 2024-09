Medwedew bei US Open sicher im Viertelfinale, Paolini out

Der Russe feierte einen deutlichen Sieg gegen den Portugiesen Borges. Auch Draper und Pegula sind eine Runde weiter.

Mitfavorit Daniil Medwedew steht bei den US Open im Viertelfinale. Gegen den Portugiesen Nuno Borges setzte sich der in New York als Nummer fünf gesetzte Russe am Montag klar mit 6:0,6:1,6:3 durch. Weiter ist bei den Männern auch der Brite Jack Draper. Für Jasmine Paolini sind die US Open nach den Finalteilnahmen in Roland Garros und Wimbledon in diesem Jahr im Achtelfinale zu Ende gegangen. Die Italienerin verlor gegen die ungesetzte Tschechin Karolina Muchova mit 3:6,3:6.

Medwedew ließ gegen Borges zwei Sätze lang kaum etwas zu. Erst im dritten Satz konnte der lange nicht auf dem Niveau seiner vorherige Auftritte agierende Außenseiter die Partie ein wenig offener gestalten. Aufgrund eines Feueralarms in einem benachbarten Gebäude, in dem die Hawk-Eye-Technik stationiert ist, musste das Match für ein paar Minuten unterbrochen werden. Auch davon ließ sich Medwedew nicht irritieren und zog schlussendlich entscheidend noch einmal das Tempo an.

Auch Draper weiter

Draper setzte sich davor gegen den Tschechen Tomas Machac mit 6:3,6:1,6:2 durch. Der 22-jährige Brite trifft nun auf einen Australier: Alex de Minaur und Jordan Thompson machen sich einen Viertelfinalisten untereinander aus.

Muchova gab bisher im Turnierverlauf noch keinen Satz ab. Die 28-Jährige ist keine Unbekannte, sie stand im Vorjahr im Halbfinale. Nach einer Operation am Handgelenk verpasste sie jedoch den Großteil der laufenden Saison verletzt. Paolini führte in den Sätzen 3:1 und 3:2, ihr gelang danach aber jeweils kein Game-Gewinn mehr.

Weiter ist auch die Amerikanerin Jessica Pegula, die den Lauf der Russin Diana Schnaider beendete und sicher mit 6:4,6:2 gewann. Die Nummer sechs in Flushing Meadows trifft nun auf die topgesetzte Polin Iga Swiatek oder die Russin Ljudmila Samsonowa.