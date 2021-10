Miedler übersteht Wien-Quali

Der Niederösterreicher muss nun am Sonntag gegen den topgesetzten Tiafoe ran - Rodionov und Erler bereits ausgeschieden.

Lucas Miedler hat als einziger von drei angetretenen Österreichern die erste Hürde der Qualifikation für das Erste Bank Tennis Open in der Wiener Stadthalle gemeistert. Der Niederösterreicher setzte sich gegen den als Nummer acht eingestuften Deutschen Peter Gojowczyk mit 7:6(4),6:2 durch. In der zweiten und letzten Runde wartet am Sonntag allerdings ein harter Gegner, der als Nummer eins gesetzte Frances Tiafoe (USA).



Tiafoe ist mit 23 um zwei Jahre jünger als der Tullner und in der Weltrangliste als 48. um 263 Plätze besser klassiert. Für Jurij Rodionov und Alexander Erler kam hingegen das Aus. Rodionov unterlag Kevin Anderson (RSA), dem 35-jährigen Wien-Sieger von 2018, mit 1:6,4:6. Der Tiroler Erler musste sich dem Italiener Gianluca Mager 7:6(2),2:6,4:6 geschlagen geben.