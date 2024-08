Aufatmen bei Thiem und Ofner vor US Open

Die US Open in New York, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, gehen ab 26. August mit drei Österreichern über die Bühne.

Österreichs aktuell bester Tennisprofi Sebastian Ofner hat nach dem Masters-1000-Turnier in Cincinnati auch für die US-Open-Generalprobe in Winston-Salem wegen seinen anhaltenden Fersenproblemen abgesagt. Trotzdem ist sein Antreten bei den US Open in New York (26.8.-8.9.) aber fix eingeplant.

"Wir hatten mehrere Termine bei Spezialisten, die Verletzung ist die gleiche wie er schon hatte. US Open spielt er fix, danach ist noch alles offen", ließ Ofner-Manager Moritz Thiem am Mittwoch wissen: "Falls es ihm aber wieder weh tut, dann müssen wir eine Operation in Betracht ziehen."

Thiem dank Wildcard in New York

Aufatmen auch bei Dominic Thiem: Nach den Absagen aus Paris, wo der ehemalige Weltranglisten-Dritte weder für die French Open, noch für das olympische Tennisturnier eine Wild Card erhalten hatte, zollte man dem US-Open-Sieger von 2020 in New York den nötigen Respekt. Thiem, im ATP-Ranking auf Nr. 209 abgerutscht, darf in seiner Abschieds-Saison noch einmal beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres aufschlagen.

Auch Ofner und Grabher im Hauptbewerb

Mit Julia Grabher steht auch unsere beste Tennisspielerin im Hauptbewerb der US Open. Obwohl die Vorarlbergerin wegen einer im August 2023 auf WTA-Nr. 708 abrutschte, darf sie dank Verletztenstatus ab 26. August in New York aufschlagen.