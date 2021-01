Der erste Tennis-Grand-Slam in diesem Jahr könnte von Corona durchgewirbelt werden. US-Amerikaner Tennys Sandgren reiste sogar mit einem positiven Test an!

Während Dominic Thiem nach einem positiven Covid-19-Test von Nicolas Massu vorerst in Australien auf seinen Trainer verzichten muss, wird der Weltranglistenzweite Rafael Nadal bei den Australian Open (8. bis 21. Februar) gänzlich ohne seinen Coach auskommen müssen. Carlos Moya will wegen der Corona-Pandemie nicht reisen, es sei eine gemeinsame Entscheidung mit Nadal gewesen, teilte Moya mit.

"Ich werde das Turnier von daheim aus verfolgen und während dieser heiklen Situation, in der sich Spanien wegen des Virus befindet, bei meiner Familie, den Eltern und Kindern bleiben. Viel Glück für das Team", sagte Moya. In Australien ist derzeit vorgesehen, dass sich alle nach Einreise für zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen. 14 Tage lang dürfen die Profis ihr Hotel nur für fünf Stunden am Tag verlassen, um zu trainieren, Fitness zu machen oder sich behandeln zu lassen.

© Getty

Wirbel um Sondergenehmigung für Corona-positiven Sandgren

Trotz eines positiven Tests reiste der US-Amerikaner Tennys Sandgren mit einem Charterflieger von Los Angeles nach Australien. Er habe eine Sondergenehmigung dafür erhalten. Craig Tiley, der Turnierdirektor der Australian Open, habe sich persönlich dafür eingesetzt. An Board befanden sich 15 Spieler und ihre Betreuer. Auf Twitter teilte der Weltranglisten-50. Sandgren mit, dass er bereits im November positiv auf das Coronavirus getestet worden sei und Montag abermals einen Positivtest erhalten habe.

"Meine beiden Tests liegen acht Wochen auseinander. Ich war im November krank, jetzt bin ich total gesund", erklärte Sandgren vor dem Abflug. "Es gibt keinen einzigen Fall, der zeigt, dass ich jetzt ansteckend sein könnte."

Ein Sprecher der Covid-19-Quarantäne Victoria sagte, es sei üblich, dass Menschen nach einem positiven Test, noch "einige Zeit virale Fragmente abwerfen", die zu einem weiteres positiven Test führen können. Sandgren hatte im vergangenen Jahr in Melbourne das Viertelfinale erreicht. Seine Krankenakte wird in Victoria nochmals überprüft.

© Getty

Andy Murray ebenfalls positiv