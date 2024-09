Ex-Weltranglistenerste Osaka trennte sich von Coach Fissette

Die Zusammenarbeit der beiden hat ein Ende gefunden.

Die ehemalige Weltranglistenerste Naomi Osaka hat sich nach insgesamt vier Jahren verteilt über zwei Perioden von ihrem belgischen Coach Wim Fissette getrennt. Dies teilte die Japanerin am Freitag auf Instagram mit. Mit Fissette gewann Osaka die US Open 2020 und die Australian Open 2021.

Seit ihrem Comeback nach Geburt ihrer Tochter im Jänner 2024 kämpft Osaka darum, ihr altes Niveau zu erreichen. Ende August war ihr in der ersten Runde der US Open gegen Jelena Ostapenko der erste Sieg über eine Top-Ten-Spielerin in den vergangenen vier Jahren gelungen.