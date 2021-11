Das Pendant von Novak Djokovic im Rollstuhl-Tennis beendet nach den Australian Open im Jänner seine Karriere.

Der Australier Dylan Alcott ist nicht nur Weltranglistenerster, sondern hat im Gegensatz zum Serben Djokovic heuer den "Golden Slam" geholt - also bei allen vier Grand Slams wie auch bei den Paralympics in Tokio triumphiert. Nun will der 30-Jährige - im Zivilberuf Anwalt - zum Abschied beim Heim-Major ein achtes Mal in Folge zuschlagen.