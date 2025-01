Madison Keys holt Premieren-Titel bei Australian Open

Madison Keys holt bei den Australian Open ihren ersten Grand-Slam-Titel. Die US-Lady setzt sich im Finale gegen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka mit 6:3, 2:6, 7:5 durch.

Die US-Amerikanerin Madison Keys hat die Tennis-Australian-Open gewonnen. Die 29-Jährige besiegte am Samstag in Melbourne in einem hochklassigen Finale die topgesetzte belarussische Titelverteidigerin Aryna Sabalenka 6:3,2:6,7:5. Keys hatte im Halbfinale mit der Polin Iga Swiatek auch die Nummer zwei des Turniers ausgeschaltet. Es ist ihr erster Major-Titel bei ihrer zweiten Finalchance, 2017 hatte sie bei den US Open das Finale gegen ihre Landsfrau Sloane Stephens verloren.

Für Sabalenka war es die erste Niederlage bei diesem Turnier seit drei Jahren. Bei einem Sieg wäre sie die insgesamt sechste Spielerin mit drei Melbourne-Titeln en suite gewesen bzw. die Erste seit es die Schweizerin Martina Hingis von 1997 bis 1999 geschafft hatte.