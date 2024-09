Milliardärstochter greift nach US-Open-Titel

Nach ihrem ersten Einzug in ein Tennis-Major-Finale will sich Jessica Pegula nun einen "Kindheitstraum" erfüllen.

Die 30-jährige US-Amerikanerin rang die Tschechin Karolina Muchova mit 1:6,6:4,6:2 nieder und bekommt es jetzt im Endspiel am Samstag (22.00 Uhr MESZ/live Sky) allerdings mit der Weltranglisten-Zweiten Aryna Sabalenka aus Belarus zu tun. Die Vorjahresfinalistin will nach zwei Australian-Open-Titeln endlich auch in Flushing Meadows triumphieren.

Milliardärstochter Pegula könnte sich einen Wunsch erfüllen, den auch all das Geld ihrer Familie nicht ermöglichen kann. Möglicherweise auch wegen ihrer persönlichen Geschichte und vielen Neidern wird die Weltranglisten-Sechste alles geben, um die Trophäe gen Himmel zu stemmen. "Der Titel würde mir die Welt bedeuten", schwärmte Pegula und sagte zu ihrer Familie in der Box: "Ich bin so froh, dass ich diesen Moment mit euch teilen kann."

Milliarden dank Öl und Gas

Im Arthur Ashe Stadium von New York fieberten Ehemann, Bruder und Schwester in ihrer Box und auch Vater Terrence aus einer Loge mit. Der 73-Jährige hat sein Milliarden-Vermögen mit Öl und Gas gemacht, gehört nach Angaben des "Forbes"-Magazins zu den 400 reichsten Menschen der Welt und besitzt mit Ehefrau Kim ein Sportimperium mit dem NFL-Team Buffalo Bills und dem NHL-Team Buffalo Sabres.