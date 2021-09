Nadal erholt sich nach Fußbehandlung

Während Novak Djokovic am Sonntag weiter Tennis-Geschichte schreiben will, ist einer seiner großen Widersacher rekonvaleszent.

Rafael Nadal gab am Samstag via soziale Netzwerke bekannt, dass er von einer Fußbehandlung aus Barcelona zurückgekehrt ist und nun einige Tage Ruhe benötigt. Nadal hatte ja kurz vor den US Open seine Saison wegen einer wieder aufgeflammten Verletzung am linken Fuß vorzeitig beendet.

Eine ihm nahestehende Quelle meinte, dass sich der 35-jährige Spanier keiner Operation unterzogen hat. Das seit 2005 bestehende Problem soll mit einer anderen Behandlungsmethode möglichst reduziert werden, damit er noch ein paar Jahre auf der Tour weiterspielen kann.