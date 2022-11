Nadal nach Paris-Aus pessimistisch für ATP-Finals

Nach Wien-Sieger Daniil Medwedew ist am Mittwochabend beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy auch Rafael Nadal vorzeitig ausgeschieden. Der 36-jährige Spanier scheiterte am US-Amerikaner Tommy Paul, den Dominic Thiem vergangene Woche in Wien knapp niedergerungen hatte, mit 6:3,6:7(4),1:6.

Nadal hatte nach dem ersten Satz nach einem Break schon zum 3:1 aufgeschlagen. Dies hat den 22-fachen Grand-Slam-Sieger nicht optimistisch für die ATP Finals vom 13. bis 20. November gemacht. "Es ist schwierig, mir vorzustellen, dass ich jetzt zu den ATP Finals fahre und meine Form dort gut genug ist, um ein Turnier zu gewinnen, dass ich nie zuvor gewonnen habe", sagte Nadal. In den vergangenen Tagen habe er nicht genug Zeit auf der Tour verbracht. "Ich meine nicht einmal in Turnieren, aber auch nicht auf den Trainingsplätzen." Nadal hat sich zum 17. Mal für das Herren-Masters der besten acht Spieler der Saison qualifiziert, seine besten Resultate waren die Finali 2010 und 2013.