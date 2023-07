Novak schafft Sprung in Kützbühel-Hauptfeld

Dennis Novak kämpft sich ins Wimbledon-Hauptfeld Dennis Novak hat am Donnerstag dafür gesorgt, dass ein österreichisches Trio beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im Männer-Hauptbewerb dabei sein wird. Der 29-Jährige setzte sich in der 3. Qualifikationsrunde in Roehampton gegen den Japaner Yosuke Watanuki mit 6:7(7),6:3,6:3,6:4 durch.