Österreichs Tennis-Juwel erhält Wien-Wildcard

Tennis-Youngster Joel Schwärzler hat die dritte Wildcard für die Erste Bank Open in Wien erhalten!

Nach US-Open-Sieger 2020, Dominic Thiem, und dem Japaner Kei Nishikori, darf sich nun auch ein dritter über eine Wildcard für die Erste Bank Open (19. bis 27. Oktober) freuen: Österreich-Juwel Joel Schwärzler! Für den 18-Jährigen ist es nicht nur der erste Auftritt beim größten heimischen Turnier, sondern auch sein Debüt bei einem ATP-500-Bewerb.

Match gegen Thiem möglich

"Nein, nein, nein! Das ist nicht wahr - oder?", konnte es der Vorarlberger nicht glauben. "Ich habe es im ersten Moment gar nicht glauben können, damit geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ich bin eigentlich von einer Quali-Wildcard ausgegangen, die auch schon super gewesen wäre." Ein Ziel hat sich der diesjährige Sieger des ATP-Challengerturniers in Skopje bereits gesetzt: "Ich will nicht nur mitspielen, sondern ich will mein erstes Match in der Stadthalle auch gewinnen."

Es könnte auch zu einem Zusammentreffen mit "Fast-Pensionisten" Thiem kommen, der sich in Wien von der großen Tennis-Bühne verabschiedet. Es würde an die Erste Bank Open im Jahr 2011 erinnern. Damals jubelte Thiem bei seiner ersten Hauptbewerbspartie während Tennis-Legende Thomas Muster seine Karriere beendete. Ob sich die Geschichte noch einmal wiederholt, wird die Auslosung am Samstag (12 Uhr) entscheiden.

Medwedew-Absage für Wien

Zwar dürfen wir uns über einen Schwärzler-Auftritt in der Stadthalle freuen, dafür müssen wir auf Vorjahresfinalist Daniil Medwedew verzichten. Der 28-Jährige musste wegen einer anhaltenden Schulterverletzung absagen. "Ich verbinde mit dem Turnier sehr viele positive Erinnerungen. Daher ist es sehr schade, dass ich nicht antreten kann, aber ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall in Wien spielen", erklärte der Champion von 2022.