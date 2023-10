Ofner siegt auch in Shanghai

Sebastian Ofner setzt seinen Siegeszug beim ATP1000-Turnier in Shanghai fort: Allerdings musste der 27-jährige Steirer beim 7:6(7/3), 7:6(8/6)-Auftakterfolg über Juan Pablo Varillas (ATP-Nr. 67) hart kämpfen. In Runde 2 wartet der als Nr. 12gesetzte Tommy Paul (USA).

Ofner, der durch seinen Halbfinal-Einzug in Astana erstmals den Sprung unter die besten 50 Spieler des ATP-Rankings schaffte, startete gegen Varillas mit einem Break, musste aber dennoch ins Tiebreak wo er das Spielglück auf seiner Seite hatte. Auch im 2. Satz ging's ins Tiebreak. Dort vergab Ofner 4 Matchbälle, bevor er nach 2:07 Stunden den 5. verwertete. Im ATP-Live-Ranking ist Ofner durch den Sieg über Varillas bereits Nr. 46.

Lohn für Erfolge: Wildcard für Stadthalle

Zuvor hatte Ofner erfahren, dass er wie Dominic Thiem via Wildcard im Hauptbewerb des Turniers in der Wiener Stadthalle (23. bis 29. Oktober) steht – eine Belohnung für seinen Aufstieg in der Weltrangliste heuer von Platz 193. „Er hat sich die Wildcard absolut verdient“, so Erste-Bank-Open-Turnierdirektor Herwig Straka.

Für das mit 2,5 Mio. Euro dotierten Turnier in Wien haben fünf Top-Ten-Stars und zwölf der 20 besten Tennisspieler der Welt gemeldet. Der russische Titelverteidiger Daniil Medwedew führt das Feld an, dabei sind auch Jannik Sinner, Alexander Zverev oder Stefanos Tsitsipas.