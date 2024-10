Reaktionen zum Rücktritt von "King Nadal"

Wenn Rafael Nadal nach 22 Grand-Slam-Siegen, 70 weiteren Turniertiteln und 209 Wochen an der Spitze der Weltrangliste Adiós zur Tenniswelt sagt, verneigen sich nicht nur die Presse, sondern auch seine größten Rivalen vor ihm.

Es war die Schock-Nachricht am Donnerstag: Tennis-Superstar Rafael Nadal gab seinen bevorstehenden Rücktritt bekannt. Der Sandplatzkönig (14 French-Open-Titel) wird im November beim Davis-Cup-Finalturnier in Málaga sein letztes Match bestreiten und anschließend seinen Tennisschläger endgültig an den Nagel hängen. Damit verabschiedet sich eine wahre Legende des Sports. Die ersten Reaktionen ließen daher nicht lange auf sich warten. Mit teils emotionalen Worten verabschiedeten sich Rivalen und Weggefährten von dem Spanier.

»Harte Nachrichten«

Roger Federer reagierte auf Nadals Karriereende mit folgenden Worten: "Was für eine Karriere, Rafa! Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde. Danke für die unvergesslichen Erinnerungen und all deine unglaublichen Errungenschaften in diesem Spiel, das wir so lieben. Es war eine absolute Ehre."

Auch Novak Djokovic, Rekord-Grand-Slam-Sieger, würdigte seinen langjährigen Kontrahenten in einem emotionalen Post: "Rafa, ein Beitrag reicht nicht aus, um den Respekt auszudrücken, den ich für dich habe und für das, was du für unseren Sport getan hast. Du hast Millionen von Kindern dazu inspiriert, mit dem Tennisspielen anzufangen, und ich denke, das ist wahrscheinlich der größte Erfolg, den man sich wünschen kann."

Auch die aktuelle Nummer eins der Tenniswelt, Jannik Sinner, meinte auf "X": "Das sind harte Nachrichten für die Tenniswelt, aber nicht nur die Tenniswelt. (...) Ich hatte großes Glück, ihn kennenzulernen, auch als Person, und er ist ein unglaublicher Mensch. (...) Wir haben gesehen, wie gut er als Spieler war, was wir junge Spieler von ihm lernen konnten - wie er mit gewissen Situationen, schwierigen Situationen auf dem Platz umgegangen ist. (...) Er ist zugleich bescheiden geblieben, hat sich mit dem Erfolg nicht verändert."

Nadals Landsmann Carlos Alcaraz erklärte in Schanghai: "Ich stehe unter Schock; Rafa ist mein Idol, einer der Gründe, warum ich Tennisprofi werden wollte. Danke für alles."

Tennis Badboy Nick Kyrgios (Wimbledon-Finalist 2022) flehte Nadal sogar an, es sich noch einmal anders zu überlegen: "Rafa, tritt nicht zurück. Ich will noch ein letztes Mal gegen dich spielen. Wir hatten unsere Differenzen, aber du warst ein wahnsinniger Kämpfer. Beste Wünsche und viel Glück für was auch immer dich erwartet."

Doch nicht nur die Tennis-Welt verneigt sich vor dem 38-Jährigen. Auch fünffacher Weltfußballer Cristiano Ronaldo wird der Nadal-Zauber fehlen: "Rafa, du hast eine unglaubliche Karriere hinter dir! Dein Engagement, deine Leidenschaft und dein unglaubliches Talent haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Es war mir eine Ehre, deinen Weg mitzuerleben und dich als Freund bezeichnen zu dürfen - herzlichen Glückwunsch zu deiner unglaublichen Karriere, und genieße deinen Ruhestand!"