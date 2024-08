Tennis-Weltstar positiv auf Steroide getestet

Die Nummer eins der Tenniswelt, Jannik Sinner, ist in einen Doping-Vorfall verwickelt.

Am Montag gewann Tennis-Star Jannik Sinner im Finale von Cincinnati, gegen US-Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 20), noch sein drittes ATP-1000er-Turnier (7:6 (4), 6:2). Nun droht der Erfolg des Südtirolers allerdings von einem Doping-Vorfall überschattet zu werden: Die Nummer eins der Welt wurde positiv auf Steroide getestet.

Keine Sperre für Sinner

Und das gleich zweimal! Die beiden positiven Doping-Tests sollen bereits im März stattgefunden haben. Doch anstatt gesperrt zu werden, musste der 23-Jährige etwas von seinem Preisgeld und seinen gesammelten Punkten aus dem Turnier in Indian Wells liegen lassen. Die verbotene Substanz soll nicht beabsichtigt in seinen Körper gelangt sein.

Ab Montag tritt Sinner bei den US Open in New York City an, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Dort zählt er neben Titelverteidiger Novak Djokovic (ATP 2), sowie dem Triumphanten aus dem Jahr 2022, Carlos Alcaraz (ATP 3) zum engeren Favoritenkreis.