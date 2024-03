Thiem-Absturz: Fans fordern Rücktritt

Der Schützling von Ex-Trainer Bresnik stürzte Dominic Thiem in Zadar noch tiefer in die Krise. Nun empfehlen selbst seine loyalsten Fans dem US-Open-Champion von 2020, über einen Rücktritt nachzudenken.

Tut sich Dominic Thiem das noch lange an? Bereits wenige Minuten nach der bitteren 2:6, 1:6-Niederlage im Achtelfinale des Zadar-Challengers gegen den 21-jährigen Lukas Neumayer (ATP-Nr. 219) meldeten sich Fans in den sozialen Netzwerken mit bissigen Kommentaren. Während Thiem die Kommentar-Funktion auf Instagram offenbar schließen ließ, lässt sich der „Shitstorm“ auf Facebook nicht abstellen. Daniel L. postet: „Ich hab dich immer unterstützt und du warst ein ganz großer, aber bitte hör auf, das zerstört nur deinen Namen ...“. Ein anderer User kommt mit einem Rat: „... er braucht einen guten Trainer. Das Tennis Spiel hat sich verändert“. Oder: „Es wird Zeit für den Ruhestand – du hättest dich nie vom Bresnik trennen dürfen (...)“.

Bresnik: »Schon ein besonderer Sieg«

Von Star-Trainer Günter Bresnik, der seit drei Jahren Lukas Neumayer betreut. Dass der 21-jährige Salzburger in den letzten beiden Jahren Staatsmeister wurde, fand wesentlich weniger Beachtung, als der klare Sieg im Zadar-Generations-Duell über den 30-jährigen Thiem, die ehemalige Nummer 3 der Welt. Bresnik hatte die Partie im Livestream verfolgt und danach im ÖSTERREICH-Talk trocken gemeint: „Der eine hat schlecht gespielt, der andere für seine Verhältnisse relativ gut.“ Für Neumayer war der „besondere“ Sieg „so was wie eine Reifeprüfung.“ Quasi ein Meilenstein Richtung Top 100. „Ähnlich wie Stefan Koubek, der 1999 in St. Pölten Thomas Muster keine Chance gelassen hat.“ Oder wie 2011, als der damals 18-jährige Thiem Muster in der Wiener Stadthalle endgültig in Pension geschickt hat.

Thiem sagt Challenger in Neapel ab

Die Entscheidung von Thiem, drei aufeinanderfolgende ATP-Challenger-Turniere auf Sand zu spielen, um Spielpraxis und Selbstvertrauen zu gewinnen, war zweifellos sinnvoll. Trotzdem, nach bitteren Niederlagen in Szekesfehervar und Zadar, hat der US-Open-Champion von 2020 beschlossen, einen Gang zurückzuschalten und das Challenger-Turnier in Neapel auszulassen. Sein nächster geplanter Auftritt wird beim ATP-250-Turnier in Estoril (1.-7. April) sein, gefolgt von einem Start auf der Entry in München.