Thiem-Auftaktpleite gegen Nobody

Auch das vorletzte Sandplatz-Turnier endete für Tennis-Ass Dominic Thiem mit einer Enttäuschung. Der 30-jährige Niederösterreicher musste sich in Gstaad zum Auftakt dem Peruaner Gstaad Pablo Varillas mit 3:6, 7:5, 6:7(4) geschlagen geben.

"Genießen" will Thiem die letzten Stationen seiner Abschieds-Tournee. Doch davon konnte am Montag in idyllischen Schweizer Bergdorf Gstaad keine Rede sein. Fast drei Stunden mühte sich der ehemalige Weltranglisten-Dritten beim Auftakt-Match gegen Qualifikant Varillas (ATP-162). Im 3. Satz war er bereits ein Break vorne, doch er verlor seinen Aufschlag und das anschließende Tiebreak.

Ab 23. Juli: Thiem-Abschied in Kitzbühel

Damit kommt Thiem ohne Erfolgserlebnis nach Kitzbühel, wo er nächste Woche sein letztes Sandplatz-Turnier bestreiten wird. Thiems großer Auftritt ist für Dienstag, 23. Juli, geplant. Für die Nightsession (ab 19.30 Uhr, ServisTV live) gibt's nur mehr wenige Restkarten.